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    23 Mart 2018, Cuma

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan'a ağır eleştiri

    Arda Turana ağır eleştiri
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    İspanya basınından Sport sitesinde Barcelona yazarı David Salinas, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi ve sonrasında yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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