Arda Turana ağır eleştiri

23 Mart 2018, Cuma
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Arda Turan'a ağır eleştiri
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
İspanya basınından Sport sitesinde Barcelona yazarı David Salinas, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi ve sonrasında yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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