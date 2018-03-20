20 Mart 2018, Salı
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Büyüklerin kabusu Başakşehir
Giriş Tarihi: 20.03.2018
Beşiktaş'ı yenerek Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Medıpol Başakşehir, bu sezon 4 büyüklerin kabusu olmaya devam ediyor. Turuncu lacivertli ekip, 7 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.
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