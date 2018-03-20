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    20 Mart 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Büyüklerin kabusu Başakşehir

    Büyüklerin kabusu Başakşehir
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Beşiktaş'ı yenerek Spor Toto Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Medıpol Başakşehir, bu sezon 4 büyüklerin kabusu olmaya devam ediyor. Turuncu lacivertli ekip, 7 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.

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