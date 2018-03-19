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    20 Mart 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Ünlü isimlerden Adebayor'a övgü

    Ünlü isimlerden Adebayora övgü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.

    Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin ardından Medipol Başakşehir'de yeniden yükselişe geçti.

    Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.

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