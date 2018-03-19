Ünlü isimlerden Adebayora övgü

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Ünlü isimlerden Adebayor'a övgü
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.
Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin ardından Medipol Başakşehir'de yeniden yükselişe geçti.
Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.
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