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    20 Mart 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'de Mossoro şoku

    Başakşehirde Mossoro şoku
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.

    Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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