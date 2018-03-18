Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Beşiktaş, rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1’e inecek; Başakşehir’in 3, F.Bahçe’nin 5 puan önüne geçecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dün akşam oynanan derbide F.Bahçe ve G.Saray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti. Beşiktaş, bu akşam rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1'e inecek; Başakşehir'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE

Bu akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Başakşehir ise Beşiktaş'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar geriledi.

KARTAL'IN KABUSU OLDU

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



İŞTE İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Da Costa, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor.



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo