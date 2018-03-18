;
    19 Mart 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    İrfan Can Kahveci: Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu

    Kahveci: Mossoronun oyundan çıkışı bizi bozdu
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu.

    Mücadeleye iyi başladıklarını vurgulayan İrfan Can, "Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. İster istemez biraz geri çekildik. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Mahmut (Tekdemir) ağabey ile elimizden geleni yaptık, çok koştuk. Mossoro'nun sakatlığı bizi bozdu diyebilirim ama yerine giren de elinden geleni yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra rakip yandan ortalarla geldi ama net bir pozisyon bulamadı. Bazen böyle maçlarda böyle galip gelirsiniz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Beşiktaşın Medipol Başakşehir kabusu Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir 'kabusu'
    Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum
    Gael Clichy: Maç maç bakmamız gerekiyor Gael Clichy: Maç maç bakmamız gerekiyor
    BİZE ULAŞIN