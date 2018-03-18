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    19 Mart 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Eljero Elia: İlk yarı mükemmel oynadık

    Eljero Elia: İlk yarı mükemmel oynadık
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    26'ncı hafta maçında kendi sahasında 'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.

    Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.

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