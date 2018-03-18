Abdullah Avcıdan maç öncesi açıklamalar

Beşiktaş maçı öncesi takımdaki son durum hakkında açıklamalar yapan teknik adam, "Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor ama risk almadık. Elia'nın durumu iyi, o mesajları verdiği için onu 11'de başlatıyoruz. Analizlere bakınca, stoperde Costa'nın daha iyi tercih olacağını düşündük." dedi.

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Ligin en çok pas yapan, en geniş alanda oynayan iki takımı karşılaşacak. Güzel bir maç bekliyoruz. Umarım karşılığını alırız."