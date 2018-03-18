Abdullah Avcıdan maç öncesi açıklamalar

18 Mart 2018, Pazar
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Abdullah Avcı'dan maç öncesi açıklamalar
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu
Beşiktaş maçı öncesi takımdaki son durum hakkında açıklamalar yapan teknik adam, "Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor ama risk almadık. Elia'nın durumu iyi, o mesajları verdiği için onu 11'de başlatıyoruz. Analizlere bakınca, stoperde Costa'nın daha iyi tercih olacağını düşündük." dedi.
Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Ligin en çok pas yapan, en geniş alanda oynayan iki takımı karşılaşacak. Güzel bir maç bekliyoruz. Umarım karşılığını alırız."
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