Cash Out 2 filmi konusu | Cash Out 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Cash Out 2 filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Randall Emmett'in yönettiği film hakkında sorgulanan Cash Out 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Cash Out 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Randall Emmett'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cash Out 2 filminin konusu ne? Cash Out 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

CASH OUT 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta hırsız Mason, çaldığı paralar ve kız arkadaşı Amelia ile rüya gibi bir hayat yaşarken, Amelia'nın kaçırılmasıyla rüyadan uyanır. Amelia'yı kaçıranlar Mason'dan ultra güvenlikli, soyulması neredeyse imkânsız bir kumarhaneyi soymasını isterler. Aynı zamanda FBI ve kumarhanedeki paraları isteyen rakip çeteler de Mason'un peşindedir. Mason, soygunu gerçekleştirip hayatının aşkını kurtarabilecek midir?

CASH OUT 2 OYUNCULARI KİM?

Gina Gershon

John Travolta

Natali Yura

Kelly Greyson

Lukas Haas

Joey Shear

Quavo

Joel Cohen

Daniel Louis Rivas

Jeff Sapp

Demi Castro

Abigail Spear

Danny Pardo

CASH OUT 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cash Out 2 filminin yapım yılı 2025'tir.