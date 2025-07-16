Cash Out 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin, Randall Emmett'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Cash Out 2 filminin konusu ne? Cash Out 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CASH OUT 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Usta hırsız Mason, çaldığı paralar ve kız arkadaşı Amelia ile rüya gibi bir hayat yaşarken, Amelia'nın kaçırılmasıyla rüyadan uyanır. Amelia'yı kaçıranlar Mason'dan ultra güvenlikli, soyulması neredeyse imkânsız bir kumarhaneyi soymasını isterler. Aynı zamanda FBI ve kumarhanedeki paraları isteyen rakip çeteler de Mason'un peşindedir. Mason, soygunu gerçekleştirip hayatının aşkını kurtarabilecek midir?
CASH OUT 2 OYUNCULARI KİM?
John Travolta
Natali Yura
Kelly Greyson
Lukas Haas
Joey Shear
Quavo
Joel Cohen
Daniel Louis Rivas
Jeff Sapp
Demi Castro
Abigail Spear
Danny Pardo
CASH OUT 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Cash Out 2 filminin yapım yılı 2025'tir.