Mississippi Nehri Köpekbalıkları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Puslu Talley'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin konusu ne? Mississippi Nehri Köpekbalıkları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mississippi Nehri'nde bir balık rodeosunda köpekbalıkları saldırır ve onları durdurmak yerel halktan oluşan bir gruba düşer.
MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cassie Steele
Jason Londra
Mil Doleac
Tahj Vaughans
Dekan J. Batı
Michelle Batı
Terence Rosemore
Marco Aziz John
Jeff Pearson
Kevin J. McGrath
Nathan O'Neil Smith
MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin yapım yılı 2017'dir.