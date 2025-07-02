Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin konusu gündemde yerini aldı. Mississippi Nehri Köpekbalıkları ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Puslu Talley'in oturduğu Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Mississippi Nehri Köpekbalıkları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Puslu Talley'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin konusu ne? Mississippi Nehri Köpekbalıkları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mississippi Nehri'nde bir balık rodeosunda köpekbalıkları saldırır ve onları durdurmak yerel halktan oluşan bir gruba düşer.

MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cassie Steele

Jason Londra

Mil Doleac

Tahj Vaughans

Dekan J. Batı

Michelle Batı

Terence Rosemore

Marco Aziz John

Jeff Pearson

Kevin J. McGrath

Nathan O'Neil Smith

MİSSİSSİPPİ NEHRİ KÖPEKBALIKLARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mississippi Nehri Köpekbalıkları filminin yapım yılı 2017'dir.