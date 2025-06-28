Özel Ekip 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Benjamin Rocher'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Özel Ekip 2 filminin konusu ne? Özel Ekip 2 filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir zamanların efsanevi Anti-Gang polisi Niels Cartier, sıra dışı yöntemleriyle tanınan cesur bir kahramandı. Ancak yıllar önce gerçekleşen bir operasyon feci şekilde sonuçlandı; hem görevden ayrılmasına hem de en büyük acısı olan karısının ölümüne yol açtı. O günden sonra hayatını geride bıraktı. Ta ki sekiz yıl aradan sonra aynı acımasız çete yeniden ortaya çıkana dek…
Bu kez Niels'in tek hedefi var: Hesap sormak. Önüne kim çıkarsa çıksın, durmaya niyeti yok; isterse yanında öfke dolu, asi ruhlu 14 yaşındaki kızıyla birlikte patlayıcı bir ortaklık kurmak zorunda kalsın. İntikam zamanı geldi.
BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Alban Lenoir
Stéfi Celma
Cassiopée Mayance
Sofia Essaïdi
Peter Van den Begin
Barbara Elisabeth Bühl
Simon Astier
Jean Reno
Juliette Gasquet
Sergej Onopko
Adrien Ménielle
Sébastien Lalanne
Charlie Rawes
Paul Deby
Jonas Dinal
Yvan Naubron
Béatrice Facquer
Tigran Mekhitarian
Jean-Toussaint Bernard
Oumar Diaw
Vladimir Houbart
Anthony Pho
ÖZEL EKİP 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Özel Ekip filminin yapım yılı 2023'tür.