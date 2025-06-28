Özel Ekip 2 (The Squad: Home Run) filmi konusu | Özel Ekip 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Özel Ekip 2 filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Benjamin Rocher'in yönettiği film hakkında sorgulanan Özel Ekip 2 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Özel Ekip 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Benjamin Rocher'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Özel Ekip 2 filminin konusu ne? Özel Ekip 2 filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir zamanların efsanevi Anti-Gang polisi Niels Cartier, sıra dışı yöntemleriyle tanınan cesur bir kahramandı. Ancak yıllar önce gerçekleşen bir operasyon feci şekilde sonuçlandı; hem görevden ayrılmasına hem de en büyük acısı olan karısının ölümüne yol açtı. O günden sonra hayatını geride bıraktı. Ta ki sekiz yıl aradan sonra aynı acımasız çete yeniden ortaya çıkana dek…

Bu kez Niels'in tek hedefi var: Hesap sormak. Önüne kim çıkarsa çıksın, durmaya niyeti yok; isterse yanında öfke dolu, asi ruhlu 14 yaşındaki kızıyla birlikte patlayıcı bir ortaklık kurmak zorunda kalsın. İntikam zamanı geldi.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Alban Lenoir

Stéfi Celma

Cassiopée Mayance

Sofia Essaïdi

Peter Van den Begin

Barbara Elisabeth Bühl

Simon Astier

Jean Reno

Juliette Gasquet

Sergej Onopko

Adrien Ménielle

Sébastien Lalanne

Charlie Rawes

Paul Deby

Jonas Dinal

Yvan Naubron

Béatrice Facquer

Tigran Mekhitarian

Jean-Toussaint Bernard

Oumar Diaw

Vladimir Houbart

Anthony Pho

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Özel Ekip filminin yapım yılı 2023'tür.