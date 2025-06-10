Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı, diziseverler tarafından merak ediliyor. 50. bölümü heyecanla bekleyen dizi hayranları için Mehmed: Fetihler Sultanı 50. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazandı. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 50. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 40. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Çandarlı, Zağanos'un oyununa gelerek her şeyi anlatmış, Mehmed bizzat Çandarlı'dan geçmişte yaşananları duymuştur. Mehmed, Çandarlı'yı derhal zindana attırmıştır. Zağanos başarısından dolayı sadrazam makamının kendisine tevdi edilmesini beklerken hiç ummadıkları bir şey olmuş ve Sultan Mehmed, Mahmud Paşa'yı payitahta çağırmıştır. Evrenosoğullarını, Pontus'ta esaretten kurtaran Mahmud, sultanın emri üzerine Payitaht'a kalmıştır. Mahmud'un gelişi Çandarlı'yı da üzmüş, artık yolun sonuna geldiğini Çandarlı da anlamıştır.

Yeniçeriler ise Çandarlı'nın infazının durdurulması için gerekirse isyan dahi çıkartabileceklerini ikrar ediyor, Kurtçu ise onları yatıştırmaya çalışıyordur. Ancak Kurtçu'yu dahi karşılarına alarak bir isyana kalkışırlar. Muvaffak olabilecekler mi, yoksa Mehmed'in gadriyle mi karşılaşacaklar?

Mahkeme yapılır. Sultan Mehmed davacı, Çandarlı ise davalı olarak Hızır'ın karşısındadır. Suçlamalar okunur ve Çandarlı suçlu bulunur, infaz edilecektir. Artık Çandarlı devri bitmiştir.