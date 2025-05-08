Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Siyah Kalp, yeni bölümüyle 8 Mayıs Perşembe günü ekrana geliyor. Başrollerini Ece Uslu, Aras Aydın ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı sevilen dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde topladı. Siyah Kalp'in son bölüm fragmanını merak edenler için Siyah Kalp 32. bölüm fragmanı ve detayları haberimizde derledik.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 32. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 32. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SİYAH KALP GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yandan Sumru'ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan'ın Almanya'dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir. Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.

Bütün aile Sumru'ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya'ya giderek özür diler. Sumru onlara karşı yaşadığı hayal kırıklığını ve kırgınlığını haykırırken herkes onun ne kadar haklı olduğunun farkındadır.

Nuh'un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır. Doktordan duydukları Sevilay'ı ne kadar üzse de ne olursa olsun Nuh'un yanında olup onunla mücadele edecektir. Nuh ise hayatındaki diğer sorunları çözmeye odaklanmak ister.

Bir yandan Sumru'ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan'ın Almanya'dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir. Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.

Nihayet kızının yaşadıkları için kahrolur. O artık kimsenin Sumru'ya zarar vermesine izin vermeyecek, bunun için gerekirse dönüşü olmayan bir yola girecektir.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh'un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.