TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 175. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 175. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 175. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 175. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 175. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları şoförsüz traktörü geliştirmeye geri döner. Sipariş ettikleri malzemelerle ilgili sıkıntı yaşarlar. Amcaoğullarının işlerini kim engellemektedir?

Filiz ve Erkan, evlilik süreciyle ilgili ailelerle konuşur. Adile bir süre daha beklemeleri gerektiğini söyler. Filiz ve Erkan ne yapacaktır?

Fidan, Behçet'e ilişkilerinin başlangıcında olduğu gibi mektup yazmaya karar verir. Behçet mektuplar karşısında ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 175. bölüm fragmanı izle