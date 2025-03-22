TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 172. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 171. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...
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GÖNÜL DAĞI 172. bölüm fragmanı izle
GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?
Gedelli'de Ramazan ayı başlar. Kaya ailesini tanımaya başlayan Süleyman, ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir?
Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş bulunacak mıdır?
Veysel sınava gireceği için ders çalışmaya başlar. Amcaoğulları Veysel'e nasıl ders çalıştıracaktır?
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GÖNÜL DAĞI 172. bölüm fragmanı izle