TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 8. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali'nin teslim olmasının üzerinden bir ay geçmiş ve bu süreçte sabrı ve mücadelesi sınanmıştır. Ali'nin yokluğu bir yandan ailesine çok ağır gelirken, diğer yandan hayatlarına devam etmeye çalışırlar. Özlem ve Emin tüp bebek sürecinde, Gökhan kot işini büyütme çabasındadır.

Seher gazeteciliğe adım atmış ve yazıları büyük yankı uyandırmıştır ama babasıyla arasındaki uçurum derinleşmiştir. Annesinin eve dönmesi için yaptığı ısrar Seher'in aklını çelecek midir? Tüm aile sorunlarını bir kenara bırakan Seher kimsesiz çocuklar için büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikte Ali ve Seher uzun bir süre sonra tekrar bir araya gelir. Aralarındaki bağ ne kadar devam etse de anlatamadıkları şeyler onların birleşmesine engel olur.

Ali pes etmeden Tuğrul'un liderliğinde aldığı eğitime devam ederken, düşmanları onu ortadan kaldırmak için her yerde arar ama av sandıkları avcı olabilir mi? Ali ve Kenan arasındaki savaş, geri dönülemez bir noktaya ulaşır. Vezir Han'da gerçekleşecek Bosna Dayanışma Gecesi'nde Seher, Ali'den bir itiraf beklerken, Ali etrafındakilerin ihanetine tanık olur. Bu gece yalnızca dayanışma için mi yoksa büyük hesaplaşmaların başlangıcı mıdır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.