SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 12 Mart Çarşamba 2025 - Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 12 Mart Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 12 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 21:19