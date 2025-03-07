Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 98. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 98. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit'in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam'ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. Suna, Abidin'le yeni bir hayat kurmaya karar verir, ancak Karam'ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

Orhan, oğluyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken Ferit, gerçekten bir baba olmaya hazır olup olmadığını sorgular. Ancak yaşanan tüm krizlere rağmen Seyran ile bir gelecek kurma hayalinden vazgeçemez. Seyran ve Ferit, yalnızca aşklarını değil, bir aile kurma fikrini de sorgulamaya başlar.

YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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