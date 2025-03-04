TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 37. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 38. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken, iç ve dış dengeler giderek hassaslaşıyor. Mehmed, Çandarlı, Zağanos ve Akşemseddin arasında ince bir denge kurmak zorunda. Toplanacak divanda alınacak kararlar, ordunun motivasyonunu nasıl etkileyecek?

Öte yandan, Mehmed'in surları aşmak için geliştirdiği su kanalı ve lağımcı stratejisi, Çandarlı'yı endişelendiriyor. Mehmed ve komutanları, büyük saldırı öncesinde son hazırlıkları tamamlarken, ordu içinde yeni bir manevi güç beliriyor. Karargâha gelen dervişler ve manevi önderler, askerlerin fetih coşkusunu artırırken, Mehmed'in Akşemseddin ile yapacağı istişare büyük bir merak konusu.

Bizans cephesinde ise Francesco, büyük bir ikilem içinde. Kardeşinin ölümü sonrası öfkesi katlanırken, Konstantinos'un kendisine sunduğu teklif onu hangi yöne çekecek? Türklerle geçmişte kurduğu bağları hiçe sayarak Bizans saflarında mı yer alacak? Demetrios'un Mehmed'e ulaştıracağı istihbarat dengeleri nasıl değiştirecek?

Fetih için geri sayım başlarken, sur kapılarının önünde Sultan Mehmed'in ordusu son emrini beklemekte. Osmanlı ile Bizans askerleri arasında destansı bir çarpışmanın soğuk rüzgarları esmektedir.

Aksiyon, ihanet ve strateji dolu bu bölümde, Mehmed'in aldığı kararlar Konstantiniyye'nin kaderini belirleyecek!