Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 48. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 48. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 48. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekim Latif'in öldürülmesi, Kudüs'te büyük bir kaosun fitilini ateşler. Henüz gücünü kanıtlayamamış çocuk Kral IV. Baldwin'in tahta geçmesiyle, sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, kendi siyasi hesaplarını yapmaya başlar. İbelinli Balian ve Surlu William, Hekim Latif'in ölümünden sorumlu tutularak zindana atılırken, Sybilla bu durumu kabul etmekte zorlanır. Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye zorlarken, Kudüs'teki güç savaşı giderek daha da şiddetlenir.

Selahaddin Eyyubi, Kudüs'teki ahlaki ve siyasi çöküntüyü yakından takip eder. Haçlılar arasındaki iç hesaplaşmalar, Mısır Sultanı'nın büyük bir hamle yapması için yeni fırsatlar sunar. Guy de Lusignan, Sybilla'ya beklenmedik bir öneri getirir: Onunla evlenirse, Balian hayatta kalacaktır. Sybilla bu teklifi kabul edecek mi? Kudüs'teki iç çekıimeler, şehrin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Şam'da ise Gümüştekin'in hain planları devam ediyor. Kudreti tamamen ele geçirmek için önüne çıkan herkesi saf dışı bırakmaya kararlı olan Gümüştekin, Selahaddin'in planlarını bozabilecek mi? Ancak Selahaddin de kendi stratejisini sessizce yürütmekte. Peki, Şam'daki bu kudret savaşı hangi tarafın zaferiyle son bulacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE