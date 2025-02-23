TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 133. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 133. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 133. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 133. yeni ve 23 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

👉TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ejder'in gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıyadır. Korkut ise Akif Başkan'ın emriyle büyük bir karar vermek zorunda kalır. Görev için Ejder'i oradan çıkarması gereken Korkut, Altay'ı vurur.

Korkut her ne kadar Ejder'i kurtarmış olsa da yine şüphelerin hedefindedir. Operasyon uğruna en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un ne olursa olsun deşifre olmaması gerekmektedir.

Altay hedefinden kaçan Ejder'in peşine düşer. Makinist'ten öğrendiği bilgilerle düşmanının ismi onun için netleşir. Kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır.

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