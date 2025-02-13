Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 94. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 94. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 94. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 94. bölümü 14 Şubat Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 94. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşen'in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir. Seyran ve Abidin, Ayşen'in sağlık durumu için endişelenirken Büyükhanım, durumu manipüle ederek Suna'yı suçlu duruma düşürmeye çalışır. Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken, geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar.

Öte yandan, Ferit dedesi Halis'in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran'ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir. Abidin ve Suna, tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak Büyükhanım, Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır. Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır.

YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM İZLE 🎬

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