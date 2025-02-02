TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 131. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 131. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 130. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 131. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 131. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 130. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 131. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay bulduğu ipucunun peşinden giderken Neslihan onu yalnız bırakmak istemez. Fakat kurulan tuzakla etkisiz hale getirilen Altay, Neslihan'ın öldürüldüğüne şahit olur. Korkut, kardeşinin ölüm emrini veren kişinin Ejder olduğunu öğrenir. Ejder, Hamdi ve masadakilere had bildirmeye geldiğinde karşısında Korkut'u bulur. Bu onlar arasındaki savaşın başlangıcıdır.

Kraliçe bir yandan Ejder'i çözmeye çalışırken diğer yandan da en büyük engeli olan Altay'ı ortadan kaldırma peşindedir. Altay ise büyük acılar yaşasa da asla düşmana boyun eğmeyecektir.

Altay'a ulaşamayan Neslihan endişelidir. Düşmanlar ise Altay'ı yenmenin asla kolay olmayacağını bir kez daha anlayacaklardır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 131. bölüm fragmanı izle