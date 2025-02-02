TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 2 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 130. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Altay bulduğu ipucunun peşinden giderken Neslihan onu yalnız bırakmak istemez. Fakat kurulan tuzakla etkisiz hale getirilen Altay, Neslihan'ın öldürüldüğüne şahit olur. Korkut, kardeşinin ölüm emrini veren kişinin Ejder olduğunu öğrenir. Ejder, Hamdi ve masadakilere had bildirmeye geldiğinde karşısında Korkut'u bulur. Bu onlar arasındaki savaşın başlangıcıdır.
Kraliçe bir yandan Ejder'i çözmeye çalışırken diğer yandan da en büyük engeli olan Altay'ı ortadan kaldırma peşindedir. Altay ise büyük acılar yaşasa da asla düşmana boyun eğmeyecektir.