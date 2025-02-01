TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 164. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 164. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Güneş bebek, Kaya ailesini sevince boğar…

Taner ve Selma'nın bebeği Güneş, evine gelir. Kaya ailesini sevince boğan bebeğin rahatsızlığı ise Selma'yı oldukça endişelendirir. Sürekli uyuyan ve rengi sararan Güneş bebeği hastaneye kim yetiştirecek?

Sefer'i hapishanede bekleyen olaylar…

Kiraz'ı ölümle tehdit eden Bekir'i vurmaktan yargılanan Sefer tutuklanır. Hapishanede Kiraz'ın abisiyle karşılaşan Sefer, kendisine yapılan saldırıdan kurtulabilecek mi? Hapishanede altın kalpli Sefer'in başına neler gelecek?

Ayşe ortadan kaybolur. Küçük kızı kim bulacak?

Babasının başına gelenleri duyunca çok üzülen küçük Ayşe evden kaçar. Babasını bulacak ve onu hiç bırakmayacaktır. Kaya ailesini kahreden bu haber üzerine Jandarma onu aramaya başlar. Küçük Ayşe tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Ayşe'yi kim bulacak?

Mevsim ve Seyfettin'in nikâhında neler yaşanacak?

Ailesinin evliliğiyle ilgili itirazları üzerine Mevsim, Seyfettin'le yıldırım nikâhı ile evlenme kararı alır. Seyfettin butik bir düğün organizasyonu planlar. Düğün günü mutlu çifti şok edecek bir olay yaşanır. Mevsim ve Seyfettin'i bu mutlu günlerinde bekleyen nedir 163. Bölümde izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Melis Sevinç - Selma Çiçek

Hazal Çağlar - Asuman

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan

Zümre Meğreli - Elif

Ferhat Eşsiz - Producer

Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer

Eser Eyüboğlu - Selami Ferses

Ali Düşenkalkar - Muammer

Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Cemre Melis Çınar - Fadime

Çiğdem Aygün - Keriman

Utku Ateş - Serdar

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ramiz Mullamusa - Aziz

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Nuri Gökaşan - Dişçi Musa

Ege Aydan - Münir Başkan

Cemil Şahin - Behçet

Halil Ergün

Ergun Kuyucu - Ali

Ruhi Sarı - Fikret