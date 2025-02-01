GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 164. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.
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GÖNÜL DAĞI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Güneş bebek, Kaya ailesini sevince boğar…
Taner ve Selma'nın bebeği Güneş, evine gelir. Kaya ailesini sevince boğan bebeğin rahatsızlığı ise Selma'yı oldukça endişelendirir. Sürekli uyuyan ve rengi sararan Güneş bebeği hastaneye kim yetiştirecek?
Sefer'i hapishanede bekleyen olaylar…
Kiraz'ı ölümle tehdit eden Bekir'i vurmaktan yargılanan Sefer tutuklanır. Hapishanede Kiraz'ın abisiyle karşılaşan Sefer, kendisine yapılan saldırıdan kurtulabilecek mi? Hapishanede altın kalpli Sefer'in başına neler gelecek?
Ayşe ortadan kaybolur. Küçük kızı kim bulacak?
Babasının başına gelenleri duyunca çok üzülen küçük Ayşe evden kaçar. Babasını bulacak ve onu hiç bırakmayacaktır. Kaya ailesini kahreden bu haber üzerine Jandarma onu aramaya başlar. Küçük Ayşe tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Ayşe'yi kim bulacak?
Mevsim ve Seyfettin'in nikâhında neler yaşanacak?
Ailesinin evliliğiyle ilgili itirazları üzerine Mevsim, Seyfettin'le yıldırım nikâhı ile evlenme kararı alır. Seyfettin butik bir düğün organizasyonu planlar. Düğün günü mutlu çifti şok edecek bir olay yaşanır. Mevsim ve Seyfettin'i bu mutlu günlerinde bekleyen nedir 163. Bölümde izleyeceğiz.
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Melis Sevinç - Selma Çiçek
Hazal Çağlar - Asuman
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
Zümre Meğreli - Elif
Ferhat Eşsiz - Producer
Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
Ali Düşenkalkar - Muammer
Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Cemre Melis Çınar - Fadime
Çiğdem Aygün - Keriman
Utku Ateş - Serdar
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ramiz Mullamusa - Aziz
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Cemil Şahin - Behçet
Halil Ergün
Ergun Kuyucu - Ali
Ruhi Sarı - Fikret