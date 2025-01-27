Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 42. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 27 Ocak Pazartesi günü yayımlanan 42. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 27 Ocak Pazartesi günü 42. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 42. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü, çok sıkışık bir anda ağabeyinin imdadına yetişir. Lord Guy'un komutasındaki Haçlı ordusu, Börü'nün imdada gelmesi neticesinde epey zora girmiştir. Çarpışma neticesinde Tacir Rakif, Vezir Selahaddin'in önünde diz çöker, ele geçirilir. Rakif'i nasıl bir akıbet beklemektedir? Takas mı edilecek yoksa öldürülecek mi? Melik Mevdud'un intikamı alınacak mı?

Lord Guy'un başarısızlığı Kral Amalrik'i öfkelendirir ve hayal kırıklığına uğratır. Emir Yaruki, esir düşen diğer beyleri kurtarmak isterken Kerek Kontu Chatillon'un eline düşer. Kerek Kontu Chatillon, bir muhbirin varlığından şüphelenir. Onlara gizli tünelin yerini söyleyen kişinin Mila olduğu ortaya çıkacak mı?

Fâtımî Halifesi, Saray ağası Cevher'i öldürdüğü için Karategin'in idamına hükmeder. Sultan Nureddin de kardeşi Melik Mevdud'un şehadetine son derece üzgündür. İntikam yemini eder. Bu şehadetin intikamı için Börü'nün omuzlarına son derece ciddi bir görev yüklenir. Peki Börü, bu görevi yerine getirebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın