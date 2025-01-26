TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 130. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 130. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 130. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 130. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 130. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 130. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 130. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay babasıyla büyük bir saldırıya uğrar. İstediği güce ulaşmak isteyen Tufan, Ender'i ortadan kaldırmak için Ejder ile anlaşma yapmıştır. Oyuna dahil olan Ejder ise önünde kimsenin duramayacağına emindir.

Korkut bu hayatta en değer verdiği insanı kaybeder. Kardeşinin ölümüyle gözünü karartıp intikam peşine düşer. Korkut Zeynep'in ölmesine sebep olan herkesten teker teker hesap soracaktır.

Altay'a ulaşamayan Neslihan endişelidir. Düşmanlar ise Altay'ı yenmenin asla kolay olmayacağını bir kez daha anlayacaklardır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 130. bölüm fragmanı izle