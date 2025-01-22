Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 178. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 178. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 178. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 178. bölüm ile ilgili tüm detaylar..

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 178. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM KONUSU

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

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👉KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)