Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 32. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 32. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 32. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 32. BÖLÜM ÖZETİ

Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar. Diğer yandan, Efsun'un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar'ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır.

BAHAR 32. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI