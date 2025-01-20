Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 42. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 42. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü, çok sıkışık bir anda ağabeyinin imdadına yetişir. Lord Guy'un komutasındaki Haçlı ordusu, Börü'nün imdada gelmesi neticesinde epey zora girmiştir. Çarpışma neticesinde Tacir Rakif, Vezir Selahaddin'in önünde diz çöker, ele geçirilir. Rakif'i nasıl bir akıbet beklemektedir? Takas mı edilecek yoksa öldürülecek mi? Melik Mevdud'un intikamı alınacak mı?

Lord Guy'un başarısızlığı Kral Amalrik'i öfkelendirir ve hayal kırıklığına uğratır. Emir Yaruki, esir düşen diğer beyleri kurtarmak isterken Kerek Kontu Chatillon'un eline düşer. Kerek Kontu Chatillon, bir muhbirin varlığından şüphelenir. Onlara gizli tünelin yerini söyleyen kişinin Mila olduğu ortaya çıkacak mı?

Fâtımî Halifesi, Saray ağası Cevher'i öldürdüğü için Karategin'in idamına hükmeder. Sultan Nureddin de kardeşi Melik Mevdud'un şehadetine son derece üzgündür. İntikam yemini eder. Bu şehadetin intikamı için Börü'nün omuzlarına son derece ciddi bir görev yüklenir. Peki Börü, bu görevi yerine getirebilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE