TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 128. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 128. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 128. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 128. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 128. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 128. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 128. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selen, Kraliçe'nin talimatıyla Altay'ın bilgisayara ulaşmasını engellemiştir. Altay ona saldıranın kim olduğunu bilmeden verilere ulaşmak için onu yakalamanın peşindedir.Neslihan'ın Altay'a güveni sonsuzdur. Görevinde başarıya ulaşıp onlara çalınan verileri getireceğinden emindir.

Akif Başkan, Korkut'a operasyonun bitiş emrini verse de Korkut ona beklenmedik gelişmeyi bildirir. Levent sayesinde ona ulaşan Kraliçe, Korkut ve Hamdi'nin masanın başına geçmesini ister. Bu durum hem masanın dengelerini hem de operasyonun akıbetini değiştirecektir.

Kraliçe'nin hedefini öğrenmek isteyen Neslihan ve Altay, verilere ulaşmak ve yeni bir plan yapmak için ellerinden geleni yapar. Amaçları her zaman olduğu gibi düşmandan birkaç adım önde olmaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 128. bölüm fragmanı izle