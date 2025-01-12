TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 12 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 127. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 127. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 127. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 127. yeni ve 12 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Selen, Kraliçe'nin talimatıyla Altay'ın bilgisayara ulaşmasını engellemiştir. Altay ona saldıranın kim olduğunu bilmeden verilere ulaşmak için onu yakalamanın peşindedir.Neslihan'ın Altay'a güveni sonsuzdur. Görevinde başarıya ulaşıp onlara çalınan verileri getireceğinden emindir.

Akif Başkan, Korkut'a operasyonun bitiş emrini verse de Korkut ona beklenmedik gelişmeyi bildirir. Levent sayesinde ona ulaşan Kraliçe, Korkut ve Hamdi'nin masanın başına geçmesini ister. Bu durum hem masanın dengelerini hem de operasyonun akıbetini değiştirecektir.

Kraliçe'nin hedefini öğrenmek isteyen Neslihan ve Altay, verilere ulaşmak ve yeni bir plan yapmak için ellerinden geleni yapar. Amaçları her zaman olduğu gibi düşmandan birkaç adım önde olmaktır.

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