TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 30. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 31. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 27. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 31. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme, Kurtçu'nun Sultan Mehmed'in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu'nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?

Öte yandan, Ferhat Paşa, eşkıya Dugin'e Sultan'ın Edirne'den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir'i gönderir. Sultan Mehmed, kervanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali Beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali Bey, Dugin'i yakalayabilecek ve saldırıyı durdurabilecekler midir?

İshak Paşa, Ferhat Paşa hakkındaki şüphelerini giderek büyütür ve Ferhat Paşa'nın şahi topunun etrafında bulunması, Sultan Mehmed'in de dikkatini çeker. İshak Paşa, Ferhat Paşa'yı Sultan'ın huzuruna çıkarır. Ferhat Paşa, Mustafa'yı kurtarmayı gerekçe göstererek, Sultan'ın üzerinde oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışır. Sultan Mehmed, Ferhat Paşa hakkındaki kararını ne yönde verecektir?

Büyük taarruz öncesinde, Bizans cephesinde ise Guistiniani'nin askerleri Salvador'un birliklerine katılır. Tüm hazırlıklar sürerken, Demetrios senatoda Anna ile evlenmek istediğini açıklar. Konstaninos, bu evliliğe nasıl tepki verecek? Demetrios'un hamlesi Bizans'ta dengeleri nasıl değiştirecek?