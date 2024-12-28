TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 160. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 160. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 160. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 159. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 160. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Taner ve Selma, Zahide'yi eve döndürebilmek için yanına giderler. Zahide eve geri dönecek midir?

Okulda tiyatro gösterisi yapılacaktır. Gülsüm Öğretmen bu iş için Hüseyin'den yardım ister. Tiyatro gösterisinde kimler rol alacaktır?

Gedelli kasabası halkı, Mihriban'ın ameliyat parasını denkleştirebilmek için seferber olurlar. Ameliyat parası için kim destek olacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 160. bölüm fragmanı izle