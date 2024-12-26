ATV'nin yeni dizisi Holding ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. 4. bölümün ardından izleyiciler Holding 5. bölüm fragmanı izle tek parça, Holding dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatan Holding, 5. bölümü ile ilgi çekti. Dizide yaşanan aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Holding 5. bölüm fragmanı izle tek parça sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

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HOLDİNG GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır.

Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

HOLDİNG KONUSU NEDİR?

Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır.

Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir. Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur.

Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur.

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ozan Gözel (Mehmet), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akilli), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer) ve Macit Koper (Zakir)