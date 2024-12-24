Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 29. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 29. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 29. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir. Bu gelişme, Kurtçu'nun Sultan Mehmed'in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar'ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar'la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu'nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?

Öte yandan, Ferhat Paşa, eşkıya Dugin'e Sultan'ın Edirne'den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir'i gönderir. Sultan Mehmed, kervanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali Beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali Bey, Dugin'i yakalayabilecek ve saldırıyı durdurabilecekler midir?

İshak Paşa, Ferhat Paşa hakkındaki şüphelerini giderek büyütür ve Ferhat Paşa'nın şahi topunun etrafında bulunması, Sultan Mehmed'in de dikkatini çeker. İshak Paşa, Ferhat Paşa'yı Sultan'ın huzuruna çıkarır. Ferhat Paşa, Mustafa'yı kurtarmayı gerekçe göstererek, Sultan'ın üzerinde oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışır. Sultan Mehmed, Ferhat Paşa hakkındaki kararını ne yönde verecektir?

Büyük taarruz öncesinde, Bizans cephesinde ise Guistiniani'nin askerleri Salvador'un birliklerine katılır. Tüm hazırlıklar sürerken, Demetrios senatoda Anna ile evlenmek istediğini açıklar. Konstaninos, bu evliliğe nasıl tepki verecek? Demetrios'un hamlesi Bizans'ta dengeleri nasıl değiştirecek?