Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 30. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Evren'in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar.
Evren'in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye'dedir. Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya