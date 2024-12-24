Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 30. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 30. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

BAHAR 30. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Evren'in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar.

Evren'in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye'dedir. Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.

BAHAR 30. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI