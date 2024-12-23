Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 39. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 39. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 39. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcası Emir Şirkuh el-Mansur'un ölümünün ardından Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilir. Sultan Nureddin'den aldığı beratla tahta geçen Selahaddin, vazifeleri tevdi eder etmez Mezalim Divanı'nı kurdurur. Böylece Mısır'ın ahvali bir bir ortaya dökülür. Şemse, Gülçehre'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Mila hakkında verilen hükmün hesabını sorar.

Sultan Nureddin, gözlerini hac ve ticaret yolunun üzerinde yer alan Kerek'e çevirmiş, Kontes Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Mila'nın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalrik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nureddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir.

İbelin, Kral Amalrik'i arkasına alan Chatillon'un mu yoksa halkının desteğini yanına alan Balian'ın mı olacaktır? Mısır'ın ekâbir takımını karşısına alan Selahaddin, halkının refahı için Halife'nin şahsi servetinin vezir sarayına taşınmasını ister. Halife'ye iki gün süre verir. Selahaddin'in Kerek ve İbelin mevzularındaki tutumu, Sultan Nureddin'i öfkelendirmiştir. Bu durumda Sultan Nureddin'in yanına, Şam'a, Chatillon'un kellesiyle gitmek isteyen Selahaddin bunu başarabilecek mi?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 39. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE