SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 39. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 39. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.
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SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM ÖZETİ
Feryal'e iyice kafayı takan filiz, Hasan'ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur. Son olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu'dan "gitme" lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır.
Ancak Karsu, gitmek isteyeni durdurmayacaktır. Hakan, korsan taksisiyle Ayça'yı bırakırken çevirmeye yakalanır. Kendisine de ceza yazılacağını öğrenen Ayça, polisi sevgili olduklarına inandırıp kurtulmayı başarır.