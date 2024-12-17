TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 28. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 29. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 27. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 29. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. Kendisi de atını deniz kıyısına sürerek bu büyük deniz savaşını bizzat takip eder. Peki, Süleyman Paşa bu kritik görevde başarılı olabilecek midir?

Öte yandan, dehlizlerdeki büyük kaya, Satılmış Ağa'nın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniyye'nin kapıları Mehmed'in taarruz planına açılır. Mehmed kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey, Saltuk ve Satılmış Ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onları Konstantiniyye'de neler beklemektedir? Görev başarıyla tamamlanacak mı?

Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?

Kurtçu Doğan ile Kalender'in gerilimi giderek artmaktadır. Çandarlı'nın da desteğini alan Kalender, Yeniçeri Ağalığı görevi için elindeki tüm kozları oynamaktadır. Kurtçu ise yaptığı bir hamle üzerine Mehmed'i hayli sinirlendirir. Kurtçu Doğan'ın akıbeti ne olacak?