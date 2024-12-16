Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 38. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 38. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 38. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 38. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin ve Balian'ın Gazze baskınının asıl failine dair duydukları isim, büyük bir şaşkınlığa yol açar. Chatillon ve Guy'ın sinsi plânının devreye girişiyle Selahaddin, Balian'dan şüphelenmeye başlar.

Mısır'da iktidarını güçlendirmek isteyen Vezir Şaver, güçlü bir müttefik bulur: Kral Amalrik. Kudüs'de yaşanan buğday kıtlığı, bu teklifi Kral Amalrik için bulunmaz bir fırsata dönüştürür. Amalrik'in Şaver'le yakınlaşması, Zengiler için hayra alamet değildir. Selahaddin bu meseleyi çözmek için yeni bir tertiple Mısır'a doğru yola koyulur. Amalrik'in telkinleriyle Balian, Selahaddin'den önce Mısır'a varmıştır bile. Peki Selahaddin ve Balian'ın karşılaşması bir ihtilafın mı yoksa ittifakın mı habercisidir?

Şemse Selahaddin'in de yardımıyla annesine dair mühim bir sır öğrenir. Bu sır Selahaddin'le Şemse'nin aralarındaki yakınlığın fitilini mi ateşleyecek yoksa onları birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

Gazze baskınıyla sessizliğe gömülen Karategin, kendini bulmak ve sorularını cevaplayabilmek için bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuk onu nereye ve kime olacaktır?

Buğday kıtlığı vesilesiyle ticaret yollarına kontrolünde tutmak isteyen Sultan Nureddin ve Kral Amalrik arasındaki iktidar mücadelesinde kazanan kim olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 38. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE