TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 158. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 158. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 158. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 158. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 158. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Taner babasının davasıyla ilgili araştırma yapmaya karar verir. Amcaoğulları İrfan'ın masumiyetini kanıtlamak için maceraya atılırlar. Amcaoğulları neler yaşayacaktır? Zahide anneannesinin yanına taşınır. Mahkeme sırasında Zahide ne yapacaktır?

Rıfat, stresli çalışma hayatından dolayı farklı davranmaya başlar. Rıfat, Mihriban'ın hastalığını nasıl öğrenecektir?

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GÖNÜL DAĞI 158. bölüm fragmanı izle