Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 88. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar artış gösterirken, yalıda duygusal ve gerilim dolu yüzleşmeler yaşanır; bunlar ortaya çıkan aile sırlarının habercisidir. Suna'nın doktor ziyareti ve aldığı şok edici haber, Seyran'ın kendi korkularıyla yüzleşmesine sebep olurken, Betül ve Tayfun arasındaki sır perdesi iyice derinleşir.

Aileyi iflas etmekten kurtarmaya çalışan Ferit, Suna ile beklenmedik bir iş birliği içerisine girerek büyük bir risk alır ve herkesi bir çıkmazın eşiğine getirir. Diğer yandan geçmişin yükleriyle yüzleşen Halis Ağa'nın Ferit'e devredeceği tarihi bir emanet, hem aile içi dengeleri hem de geleceği şekillendirecektir.

YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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