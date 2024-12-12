MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 12 Aralık eleme adayı...
12 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'in 12 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi yemekleri yapmak için yarışıyor. Sezonun son takım oyununda haftanın son eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.