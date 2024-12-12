Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 29. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 29. bölüm linki haberimizde...

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 29. bölüm izle aramaları hız kazanırken 29. bölüm izleme linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Fabrikadaki patlamayı Celal Ağa'nın yapmadığı anlaşıldıktan sonra herkesin aklındaki tek soru kimin yaptığıdır. Celal Ağa ve Sultan bir yandan, Ömer diğer yandan araştırma içindeyken gizli düşmanın çok yakınlarında olduğunun farkında değillerdir.

Çoban Ali ve Zeynep kaçınca Kara Ağaç'ta herkes bu büyük sevdadan haberdar olmuştur. Celal Ağa her ikisini de bulup öldürmeye kararlıdır. Bunu çok iyi bilen Ömer ve Sultan, Celal Ağa'dan önce Çoban Ali ile Zeynep'i bulmak için harekete geçer. Fakat ikisi bu yolculukta kendi iç hesaplaşmalarıyla ve söz geçiremedikleri duygularıyla baş etmek zorundadır.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Meltem Akçöl

Olgun Şimşek

Özlem Conker

Arman Uslu

Merih Öztürk