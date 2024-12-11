Sandık Kokusu 39. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 39. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 39. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu'yu susturmak için öper. Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak'a anlatmaya başlamışken Filiz gelir. Karsu'nun bu kadar özelini Gülnaz'ın bilmesi Filiz'i kıskandırır.

Petek, Ayça'yı abisinin doğum günü partisine davet eder. Tek başına gitmek istemeyen Ayça'nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI