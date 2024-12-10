TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 27. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 28. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 27. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sur önü taarruz sonrası Mehmed'in alacağı karar ne olacak? Vereceği karar fethin gidişatını nasıl etkileyecek?

Kalender'in Mehmed'e bahsini açtığı yiğit akıncı kim? Fethe katkısı olacak mı? Fethin seyrini değiştirecek mi?

Konstantiniyye'de Orhan'ın yaveri, Mustafa'nın casus olduğu nasıl ortaya çıktı ve bu Mehmed kanadında nasıl bir etkiye yol açtı?

Mustafa'nın casus olması Ferhat'ı nasıl bir hamle yapmaya itti?

Tüm bunlar yaşanırken eskilerden gelen Yanoş, Mehmed'in planlarını bozabilecek mi? Kosova Savaşı sonrası yaşananların intikamı ile beslenen Yanoş hamlesini kimden yana ve nasıl kullanacak?

Çandarlı Paşa'nın Kalender Ağa ve Ferhat Paşa planları Sultan üzerindeki tahakkümünde etkili olacak, her şey istediği gibi gidecek mi?

Bali ve Hamzaları bekleyen yeni tehlike ne olacak? Bu durumun üstesinden gelecek mi?

Konstantinos etrafını çeviren, kuşatma ve baskı altında olan şehrini hangi hamleleri yaparak savunmaya devam edecektir? Asıl amacının şehri papaya rağmen Türkler'e karşı savunmak için Konstantiniyye gelen Giustiniani'nin Anna ile olan duygusal durumu Guistiniani'nin motivasyonunu etkileyecek mi?