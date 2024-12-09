MasterChef'in 9 Aralık 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 9 ARALIK 2024 | MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda kalan son 9 ismin belli olmasının ardından sezonun kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 9 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Kerem oldu.

Mavi takım kaptanı Kerem, kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.

Mavi Takım

Kerem (Takum Kaptanı)

Onur

Erim

Alper

Kırmızı Takım

Semih (Takım Kaptanı)

Beyza

Şirin

Eda

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık düellosunu mavi takım kaptanı Kerem kazandı. Düelloyu kazanan mavi takım kaptanı Kerem, kırmızı takımdan Alper'i kendi takımına alırken, mavi takımdan Eda'yı kırmızı takıma gönderdi.