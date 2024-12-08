Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha dizisi son bölüm izle, Deha 12. yeni bölüm izle tek parça" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

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DEHA 12. BÖLÜM ÖZETİ

Devran, İskender'i alevler içinde bıraktığında aslında önceden kurduğu planı işletmeye başlamıştır bile. İskender o yangından canını kurtarsa da bu defa kendini Karga'dan kurtarması gerekir. Tam da kendindne beklediği gibi bir çözümle kaçış planı yaparken bu defa beklemediği kapılar yüzüne kapanır.

Cesur ailesiyle ilgili gerçeklerden kaçamayacak hale gelir. Bu durum Devran'ın İskender'e dolaylı olarak bir ders vermesini sağlar ve İskender bu defa da Cesur tarafından sınanır.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli