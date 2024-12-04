SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 4 Aralık Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM ÖZETİ
Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Karsu, Bora'ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur.
Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu'nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. Bora'nın kendisine açılacağını zanneden Ayça "sadece arkadaşız" lafını duyunca dünyası başına yıkılır.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Metin Akdülger
- Necip Memili
- Levent Can
- Mina Akdin
- Ergun Kuyucu
- Kayhan Açıkgöz