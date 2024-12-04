Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 37. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 37. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 4 Aralık Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 37. BÖLÜM ÖZETİ

Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Karsu, Bora'ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur.

Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu'nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. Bora'nın kendisine açılacağını zanneden Ayça "sadece arkadaşız" lafını duyunca dünyası başına yıkılır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI